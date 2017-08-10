Красный крест направил в оккупированный Донбасс 120 т гумпомощи

10.08.2017, 16:52

Международный комитет Красного креста направил во временно оккупированные районы Донецкой области более 120 тонн гуманитарной помощи местным жителям. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Семь грузовиков с гумпомощью проследовали через пункт пропуска Новотроицкое в направлении ОРДО в среду, 9 августа.

"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области товары медицинского назначения и строительные материалы общим весом около 121 тонны", - говорится в сообщении.

Ранее в августе 2017-го Красный крест направил на временно оккупированную территорию Луганской области грузовик с продуктами, средствами гигиены и комплектующими для водоснабжения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.