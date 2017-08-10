Финплан Укрзализныци утвердят до осени, тарифы проиндексируют

10.08.2017, 16:55

Финансовый план Укрзализныци должны утвердить до конца августа. Об этом заявил врио председателя правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

"Я надеюсь, мы сможем решить вопрос утверждения финансового плана максимум в течение месяца. Он тесно связано с разрешением ситуации с индексацией тарифов, потому что в финансовый план Укрзализныци закладывается определенный уровень индексации", - сообщил и.о. главы компании.

По его словам, до конца года должна быть полностью сформирована система корпоративного управления Укрзализныци.

9 августа Кабинет министров Украины удовлетворил заявлении главы Укрзализныци Войцеха Балчуна об отставке по собственному желанию. Временным и.о. главы Укрзалізниці назначен первый заместитель министра инфраструктуры Евгений Кравцов, который является главой набсовета Укрзализныци и до назначения Балчуна также исполнял обязанности и.о. главы Укрзализныци. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.