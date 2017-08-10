Украина начала новое антидемпинговое расследование в отношении импорта

10.08.2017, 17:04

Украина возбудила специальное антидемпинговое расследование относительно импорта серной кислоты и олеума, который в 2014-2016 годах мог нанести вред национальному товаропроизводителю.

Соответствующее сообщение Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ) о начале расследования опубликовано в газете "Урядовый курьер" в четверг.

"Предоставленные материалы содержат достаточно доказательств, согласно которым можно сделать вывод, что в течение 2014-2016 гг. импорт в Украину серной кислоты и олеума независимо от страны происхождения и экспорта осуществлялся в таких размерах и на таких условиях, что могло иметь место нанесение значительного ущерба национальному товаропроизводителю", - говорится в сообщении.

При этом в МКМТ отметили, что импорт серной кислоты и олеума в 2015 году вырос на 87%, в 2016 году - на 225%, а доля импортной продукции в потреблении выросла в 2015 году на 80%, а в 2016 году - на 200%.

В то же время объемы продаж национального товаропроизводителя - Восточного горно-обогатительного комбината - на внутреннем рынке в 2015 и 2016 годах сократились на 5% и 8% соответственно, объемы производства - на 5% и 6%, занятость - на 6% и 8%, при этом продажа на внутреннем рынке была убыточной. В МКМТ подчеркнули, что в исследуемый период импорт был ниже себестоимости производства.

Плановый ежемесячный объем производства серной кислоты Восточным ГОКом составляет 50 тыс. тонн в месяц. Предприятие является крупнейшим производителем технической и улучшеной серной кислоты в Украине.

Гидрометаллургический завод Восточного горно-обогатительного комбината (г. Желтые Воды, Днепропетровская обл.) 24 июля запустил цех по производству серной кислоты, которая является важным компонентом для получения уранового оксида из урановой руды.

Государственное предприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" - единственное в Украине и крупнейшее в Европе предприятие по добыче и переработке урановой руды и дальнейшего получения оксидного уранового концентрата. Об этом сообщает УНИАН.