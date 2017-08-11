Саакашвили продолжает турне по Восточной Европе

11.08.2017, 15:57

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Саакашвили продолжает турне по странам Восточной Европы.

Сейчас он приехал в Венгрию. Саакашвили сообщил в Facebook, что приехал с семьей на озеро Балатон. Накануне он посетил Польшу и Литву.

Один из руководителей партии "Рух новых сил Саакашвили" Давид Сакварелидзе в Херсоне заявил, что партия готовится встречать своего лидера на границе с Украиной.

Ранее спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян заявлял, что как только г-н Саакашвили попытается пересечь границу, его лишат аннулированного украинского паспорта.

Заместитель генпрокурора Евгений Енин также предупредил о возможных последствиях силовой попытки г-на Саакашвили прибыть в Украину.

Если активисты попытаются нелегально провести политика через границу, то его могут привлечь к административной ответственности, а организаторов перехода - к уголовной, заявил заместитель генпрокурора.

Г-н Саакашвили утверждает, что у него нет других паспортов, и для путешествий он якобы пользуется украинским биометрическим паспортом.

Саакашвили получил украинское гражданство в конце мая 2015 года. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил его гражданства, и власти заявили, что паспорт г-на Саакашвили аннулирован.

Ранее у г-на Саакашвили забрали и грузинский паспорт. В Грузии против него открыто несколько уголовных дел.

И якобы сокрытие этих дел в 2015 году Саакашвили стало поводом для лишения его гражданства Украины.

Несмотря на это, на прошлой неделе Саакашвили сумел прилететь из США в Польшу, а затем посетил Литву. Об этом сообщает BBC Украинская служба.