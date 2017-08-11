В парках Киева появились охладительные рамки

11.08.2017, 16:52

Специалисты коммунального объединения Киевзеленстрой установили в столице 17 рамок-распылителей воды. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

На охлаждение за шесть часов расходуется один кубический метр воды на одну рамку. Материалом для них стала древесина, полученная от сухостойных и аварийных деревьев после санитарной обрезки. Также в конструкции прикреплены 10 форсунок-распылителей.

Охладительные рамки установлены в парках Голосеевский, Позняки, сквере имени Кошица.

Также - в парках Молодежный, Шевченко, Деснянский, Тельбин, Победа, сквере на пересечении Оболонского проспекта с улицей Маршала Тимошенко и имени Гончара. Есть рамки и в Мариинском, Куреневском парках, на Красной Пресне, в Совках, парке им. Островского и Отрадном.

Сотрудники Киевзеленстроя за полгода установили 47 инсталляций.

10 августа 2017 года сообщалось, что в столице наблюдаются погодные условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в воздухе (метеорологической дымке). Жара и уровень загрязнения (с возможным дальнейшим ростом) продержатся до конца текущей недели. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.