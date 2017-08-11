Россия в 2016 нелегально ввезла товаров "Л/ДНР " на $1,2 млрд

11.08.2017, 17:16

В 2016 году из России на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей было нелегально поставлено товаров и продукции на сумму около $1,2 млрд, свидетельствуют инсайдерские данные Федеральной таможенной службы и РЖД.

В прошлом году компании из России поставила в "Л/ДНР" товаров на общую сумму около $735 млн без учета природного газа.

Объемы поставок газа в ОДЛО, по данным Газпрома, составили 2,4 млрд кубометров. В ценах на 31 декабря 2016 года стоимость этого топлива составила около $500 млн.

Основная доля российских поставок пришлась на сельхозпродукцию и продовольствие - 36% в общем объеме, или $264 млн. Уголь, нефтепродукты, железная руда занимают в структуре поставок более 18%, или $136 млн.

В Россию из ОРДЛО также поставляется довольно большой перечень продукции. По итогам прошлого года объем такого "экспорта" составил около $200 млн. На уголь и различное топливо в структуре поставок пришлось всего 22,7%, или $44,4 млн. Зерновые и готовая сельхозпродукция заняли 35,7%, или $72 млн.

Таким образом, общий "товарооборот" между сепаратистскими республиками и Россией за 2016 год - около $1,4 млрд с учетом поставок природного газа.

Подробнее о схемах, игроках, торговле Киева и Москвы с ОРДЛО читайте в спецпроекте Денежный град. Экономика оккупированного Донбасса. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.