Омелян рассказал о планируемых увольнениях в Укрзализныце

11.08.2017, 17:20

Увольнения в Укрзализныце должны касаться как минимум второго уровня, то есть увольнению подлежат руководители и заместители структурных подразделений компании.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил Владимир Омелян, министр инфраструктуры Украины.

"Это не только мое требование, это озвучил премьер-министр еще месяц назад, и я думаю, что это будет выполнено на следующей неделе. Поскольку проблема не в Балчуне. Он был красивым фронтменом", - заявил Омелян.

Комментируя вопрос о повышении зарплат в Укрзализныци, министр отметил, что вполне возможно вывести из тени 10-15 млрд грн, и именно эти средства и должны быть направлены на повышения зарплат.

"Тогда руководитель получит не только высокую зарплату, но и бонусные начисления. Так же это будет направлено на зарплаты людям, которые работают в Укрзализныци. Они работают на самом деле в ужасных условиях", - отметил Омелян и привел пример условий работы в локомотивах.

Он сказал, что коррупция на предприятии только увеличилась. Министр также считает, что Укрзализныця должна быть возвращена в Министерство инфраструктуры.

Ранее Владимир Омелян заявил, что хочет полностью сменить весь руководящий состав Укрзализныци. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.