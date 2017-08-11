Фонд госимущества перенес продажу пакетов облэнерго

11.08.2017, 18:05

Фонд государственного имущества Украины перенес продажу блокирующих пакетов акций (25%) ДТЭК Днепроэнерго и ДТЭК Днепрооблэнерго с 17 на 31 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

Перенос торгов связан с тем, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку не продлила лицензию Киевской международной фондовой бирже, на которой должны были состояться торги. В итоге, ФГИУ перенес их на площадку ПФТС. ДТЭК пока не определился по вопросу участия в этих торгах.

Также сообщается, что продажа 96% Тернопольского завода Орион перенесена на 6 сентября и состоится на площадке УМВБ.

Ранее сообщалось, что от продажи всех блокирующих пакетов в облэнерго Фонд госимущества Украины планирует выручить минимум 4,1 млрд грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.