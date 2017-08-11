В Киеве ни один из пляжей не признан безопасным для купания

11.08.2017, 18:09

По состоянию на 11 августа коммунальное предприятие Плесо не считает безопасным купание ни на одном из 11 столичных пляжей. Соответствующая информация размещена на сайте коммунального предприятия.

Так, отметкой "не купаться" обозначены пляжи "Центральный", "Вербное", "Пуща-Водица", "Радуга" и "Тельбин".

На пляжах "Венеция", "Детский", "Молодежный", "Золотой", "Передмістна Слобідка" и "Чорторий" купаться не рекомендуется.

По состоянию на 4 августа в Киеве было разрешено купаться на шести из 11 городских пляжей. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.