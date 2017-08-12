"Динамо" разгромило "Зирку" в 5-м туре чемпионата Украины

12.08.2017, 11:43

Киевское "Динамо" уверенно обыграло кропивницкую "Зирку" в 5-м туре чемпионата Украины. Поединок на "Олимпийском" завершился разгромной победой "бело-синих" со счетом 3:0.

Подопечные Александра Хацкевича ожидаемо с первых минут захватили территориальное и игровое преимущество. Однако, несмотря на явную разницу в классе, киевлянам было непросто взломать эшелонированную оборону соперника.

Учитывая серьезную жару, темп игры был невысоким, что помогало "Зирке" спокойно защищаться, не давая динамовцам свободного пространства. В итоге, в первом тайме зрители голов так и не увидели.

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После перерыва хозяева прибавили в скорости и это быстро дало о себе знать. Уже на 48-й минуте Мбокани открыл счет после передачи Дениса Гармаша.

А спустя полчаса наступил звездный час лидера "Динамо" Андрея Ярмоленко. Полузащитник сборной Украины в течение трех минут оформил дубль. Сперва капитан "бело-синих" реализовал пенальти, а затем спокойно поразил ворота после паса все того же Гармаша.

Чемпионат Украины. 5-й тур. "Динамо" - "Зирка" - 3:0 (0:0). Голы: Мбокани (48), Ярмоленко (76 пен., 78)

"Динамо": 35.Коваль, 9.Морозюк, 10.Ярмоленко (К), 15.Цыганков (8.Шепелев, 77), 16.Сидорчук, 25.Гонсалес, 29.Буяльский, 34.Хачериди (19.Гармаш, 46), 44.Кадар, 70.Мбокани (22.Кравец, 81), 94.Кендзера

"Зирка": 44.Паст, 7.Драченко (К), 8.Полегенько, 9.Эсеола, 20.Фатеев, 21.Загальский, 27.Дрышлюк (6.Кастельс, 84), 45.Пепе Сесе, 55.Ковалев, 77.Чичиков (29.Прядун, 60), 93.Цюпа (19.Оганесян, 65). Предупреждения: Цюпа (42)

Таким образом киевляне сполна реабилитировались за прошлый матч. Как сообщал "Обозреватель", "Динамо" не сумело обыграть "Ворсклу" в 4-м туре УПЛ (0:0). Об этом сообщает "Обозреватель".