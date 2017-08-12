Укрзализныця начала продажу билетов на новый рейс Киев-Перемышль

12.08.2017, 12:09

С 11 августа открыта продажа билетов на новый рейс Интерсити Киев- Перемышль. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Поезд начнет ездить с 24 августа. Билеты можно купить только в международных кассах.

Поезд едет через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Выезжает он из Киева в 06:52 и приезжает на станцию Перемышль в 15:05. Обратно поезд выезжает в 13:07 и возвращается в Киев в 23:10.

Первый рейс в Перемышль из Киева запустили в декабре 2016 года. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.