Из-за ДТП на трассе Киев-Чоп в пробке застряли сотни машин

12.08.2017, 12:12
Из-за аварии, которая произошла утром в пятницу, в ночь на субботу, 12 августа, на трассе образовалась пробка протяженностью десять километров.
Машины застряли в районе населенных пунктов Большая Кошарища и Кмитов.
Больше сотни фур и легковых авто двигались с минимальной скоростью.
На автодороге Киев-Чоп столкнулись две фуры. ДТП произошло на 123 км автодороги Киев-Чоп в Коростышевском районе Житомирской области.
В аварии погиб водитель одного из грузовиков-участников ДТП. Об этом сообщает Сегодня.ua.