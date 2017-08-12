Из-за ДТП на трассе Киев-Чоп в пробке застряли сотни машин

12.08.2017, 12:12

Из-за аварии, которая произошла утром в пятницу, в ночь на субботу, 12 августа, на трассе образовалась пробка протяженностью десять километров.

Машины застряли в районе населенных пунктов Большая Кошарища и Кмитов.

Больше сотни фур и легковых авто двигались с минимальной скоростью.

На автодороге Киев-Чоп столкнулись две фуры. ДТП произошло на 123 км автодороги Киев-Чоп в Коростышевском районе Житомирской области.

В аварии погиб водитель одного из грузовиков-участников ДТП. Об этом сообщает Сегодня.ua.