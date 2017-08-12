ГПСУ намерена увеличить количество постов на границе

12.08.2017, 12:23

Государственная пограничная служба хочет увеличить количество погранпостов и уменьшить расстояние между ними. Об этом сообщил глава ГПСУ Петр Цигикал в эфире "5 канала".

По его словам, планируют размещать посты по европейскому варианту, чтобы между подразделениями было расстояние 15-20 км.

Сейчас между погранпостами от 30 км до более 100 км. Цигикал отметил, что это усложняет систему охраны.

Глава ГПСУ говорил, что подразделения сейчас укомплектованы на 60-70%, а осенью из-за увольнения срочников в запас возникнет "пробел" в личном составе - около трех тысяч человек. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.