Декларация Президента будет рассмотрена на одном из ближайших заседаний

14.08.2017, 17:13

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) скоро займется рассмотрением декларации Президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщил заместитель руководителя первого отдела Департамента финансового контроля НАПК Аркадий Сесемко.

"Насколько мне известно, декларация Президента будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний", - сказал Сесемко.

Также Сесемко сообщил, что в ходе проверки декларации главы государства НАПК подало несколько запросов в компетентные органы других стран, где есть его имущество.

На вопрос журналиста, чувствовали члены НАПК препятствия или сопротивление своим действиям при проверке декларации Президента, чиновник НАПК ответил, что лично он не сталкивался с таким, однако нужно спрашивать, прежде всего, уполномоченное лицо, которое непосредственно проверяет имущественный документ.

Сесемко также рассказал, что на данный момент уже полностью проверены 15 деклараций министров, в трех из них не найдено ни одной ошибки.

Он отметил, что в других декларациях были замечены расхождения, но они не достаточно серьезны, чтобы привлекать лиц, которые их подавали, к административной или уголовной ответственности. Они просто должны исправить ошибки и подать декларации снова.

По словам Сесемко, всего на данный момент НАПК проверило 39 деклараций топ- чиновников. В них найдены 4 нарушения, касающиеся сумм, превышающих 250 прожиточных минимумов, и это является поводом для дальнейшей их передачи в специализированные органы и, соответственно, привлечения декларантов к ответственности. Об этом сообщают "Українські Новини".