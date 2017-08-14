"Энергоатом" планирует до октября 2018 года построить два брызгальных бассейна на Южно-Украинской АЭС

14.08.2017, 17:36

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" планирует до октября 2018 года завершить строительство первых двух брызгальных бассейнов возле Южно-Украинской АЭС, эксплуатация которых в будущем позволит снизить температуру пруда-охладителя и увеличить мощность работы станции в летнее время года.

Об этом сообщила директор по инвестициям и перспективному развитию "Энергоатома" Татьяна Амосова.

По ее словам, строительство всего комплекса новых сооружений системы технического водоснабжения АЭС (5 насосных агрегатов и 5 брызгальных бассейнов) будет завершено в 2019 году. После завершения проекта по реконструкции системы водоснабжения станции Южно-Украинская АЭС сможет увеличить годовое производство электроэнергии, в зависимости от погодных условий, на 3-15%, что соответствует 0,5-2,5 миллиарда кВт-ч.

В марте 2016 года "Энергоатом" приступил к реконструкции системы технического водоснабжения на Южно-Украинской АЭС стоимостью 1,214 миллиарда гривень. Данная реконструкция предполагает реализацию трех проектов: строительство 5 брызгальных бассейнов, насосной станции в составе 5 насосных агрегатов, обустройство струенаправляющего сооружения (завесы) в акватории Ташлыкского водохранилища, а также строительство комплекса сооружений для заполнения и подпитки водоема-охладителя.

В середине августа прошлого года компания начала строительство первого брызгального бассейна, по состоянию на август 2017 года он практически завершен, на финальной стадии находятся работы по второму бассейну.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат No3). Об этом сообщает УНИАН.