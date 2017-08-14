В 80 киевских домах установят системы охраны тепловых счетчиков

14.08.2017, 17:38

В 80 многоэтажных домах Киева установят охранную сигнализацию, чтобы предотвратить кражи лифтового оборудования, тепловых счетчиков и т.п., сообщил директор КП "Киевжилспецэксплуатация" Олег Котляренко.

"Жители будут платить только абонентскую плату, в зависимости от количества этажей в доме, составляет от 3 до 4-5 грн. Сегодня подписаны 80 протоколов собраний жителей многоквартирных домов города. Рассчитываем, что до конца текущей недели выйдет соответствующее распоряжение КГГА и мы приступаем к работам по установке систем", - сказал представитель предприятия.

Он отметил, что сейчас случаи краж участились, поэтому вопрос сохранения домового имущества для людей особенно актуален.

"Больше всего, по нашим данным, страдает Деснянский район, где количество краж лифтовых катушек и счетчиков тепла увеличивается. Злоумышленники сдают оборудования на металлолом, получая несколько сотен гривень, тогда как восстановление в доме, например, того же узла учета составит уже 50-60 тыс. грн, катушка будет стоить не меньше 4 тыс. грн", - сказал Котляренко.

По его словам, из городского бюджета на выполнение программы в этом году выделено 10 млн грн.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что в Украине фактически провалена программа установки общедомовых счетчиков тепловой энергии, и обвинил в этом местные власти и предприятия теплоэнергетики. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".