Три нардепа от БПП задекларировали сотни миллионов гривень в "суррогатных" биткоинах

14.08.2017, 17:47

Активисты общественного движения "Честно" нашли трех нардепов из Блока Петра Порошенко с биткоинами на миллионы гривень, сообщается на странице организации в Facebook.

По данным е-декларации за 2016 год, Александр Урбанский имел 1 277 единиц биткоинов (5328). По состоянию на 31 декабря 2016 их стоимость составляет 139 081 133 грн. Также Урбанский 1 августа купил еще 1 217 единиц биткоинов на сумму 40 564 056 грн.

Дмитрий Белоцерковец задекларировал 398 биткоинов, приобретенных в 2013 году. Их стоимость составляет 128 160 грн.

Дмитрий Голубов задекларировал 4 376 единиц биткоинов. По состоянию на дату приобретения 22 ноября 2012 года стоимость составляла 402 088 грн. Сейчас стоимость оценивается 125 204 361 грн. Нардеп 1 августа докупил еще 4 376 единиц на сумму 32 804 684 грн.

Ранее Национальный банк Украины заявил, что не несет ответственности за возможные риски и потери, связанные с использованием виртуальных валют в расчетных операциях, ведь статус криптовалюти в Украине не определено. В то же время, Совет по финансовой стабильности планирует до конца августа провести заседания для выработки позиции относительно правового статуса Bitcoin в Украине и его регулирования.

По прогнозам экспертов, в 2021 году Bitcoin может стоить $100 тысяч. Об этом сообщает УНИАН.