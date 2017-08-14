"Укрзализниця" выплатит компенсацию пассажирам скандального поезда "Одесса-Киев"

14.08.2017, 17:49

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" намерено выплатить денежное возмещение пассажирам совершившим 13 августа поездку на поезде "Интерсити+" No764 "Одесса - Дарница".

"ПАО "Укрзализныця" обращается к пассажирам, которым 13 августа во время путешествия в поезде No764 "Одесса - Дарница" не были предоставлены места, с просьбой обратиться в кассы возврата на вокзалах (на вокзалах, где отсутствуют отдельные кассы возврата, - к любой билетной кассе) для получения возмещения", - говорится в нем.

При этом объем средств, которые получит пассажир совершивший такую поездку, не уточняется.

Также сообщается, что "Укрзализныця" уже вернула денежные средства таким пассажирам на общую сумму 9,2 тыс. гривен.

Всего денежные средства уже получили 44 пассажира данного поезда в железнодорожных кассах Одессы, Жмеринки, Киева и Винницы.

Как сообщали Українські Новини, пассажирам поезда "Одесса-Киев" пришлось ехать стоя из-за нехватки вагонов.

В 2016 году публичное акционерное общество "Укрзализныця", согласно международным стандартам финансовой отчетности, сократило убыток в 2,3 раза, или на 9,5 млрд гривен до 7,3 млрд гривен по сравнению с 2015 годом.

В 2016 году "Укрзализныця" увеличила доходы от реализации на 6,4 млрд гривен до 66,6 млрд гривен.

Публичное акционерное общество "Укрзализныця" начало свою хозяйственную деятельность с 1 декабря 2015 года.

В состав "Укрзализныци" входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго- Западная и Приднепровская железные дороги, а также другие предприятия и организации единого производственно-технологического комплекса, обеспечивающие перевозки грузов и пассажиров. Об этом сообщают "Українські Новини".