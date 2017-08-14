Рева: Сразу после принятия пенсионной реформы люди почувствуют первые положительные результаты в виде повышенных пенсий

14.08.2017, 18:01

Сразу после принятия Верховной Радой пенсионной реформы люди почувствуют первые положительные результаты в виде повышенных пенсий, об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Разработанный Правительством законопроект о пенсионной реформе изменит устоявшееся негативное отношение украинцев к реформам как к явлению, которое вызвано стрессовым переходным этапом внедрения. Запланированные законопроектом о пенсионной реформе положительные изменения будут реализовываться уже в самом начале, а не только в средней и долгосрочной перспективе", - пояснил министр.

По его словам, повышение размера пенсий состоится уже с 1 октября и будет рассчитываться индивидуально для каждого пенсионера, однако Правительством уже проведены предварительные расчеты и данные относительно конкретных сумм увеличения пенсий: свыше миллиона украинцев, которые уже вышли на пенсию, получат постоянную прибавку к пенсии более тысячи гривен; увеличение пенсий на сумму от 500 до 1000 гривен коснется почти двух миллионов пенсионеров; около 2,5 млн пенсионеров после пересчета получат надбавку до 500 гривен; еще три миллиона пенсионеров получат увеличение пенсионного обеспечения после переноса повышения социальных стандартов с декабря на октябрь 2017 года.

"После принятия законопроекта о пенсионной реформе будет произведен перерасчет пенсий для всех пенсионеров. Для каждого индивидуально, по единому подходу, будет рассчитан новый больший размер пенсионного обеспечения. В первую очередь размер выплат повысится для тех, кто давно вышел на пенсию и чьи пенсии в течение многих лет не осовременивались. Это старшее поколение, которое тяжело работало и несправедливо оказалось за чертой бедности из-за неприемлемо мизерного пенсионного обеспечения", - заявил Андрей Рева.

Также пенсионная реформа предусматривает невозможность повторения ситуации с отсутствием осовременивания пенсий, ведь законопроектом ликвидируется возможность непроведения перерасчета из-за прямой зависимости от наличия финансовых ресурсов и устанавливается четкая норма об обязательном ежегодном перерасчете пенсий по единой формуле, учитывающей два основных экономических параметра - увеличение инфляции и рост средней зарплаты. Таким образом, пенсии будут расти ежегодно, как минимум, выше уровня инфляции.

По словам министра, указанные действия были бы невозможны без проведения системной подготовительной работы. Ведь меры, которые не обеспечены финансовым ресурсом, являются или невыполнимыми, или только усугубляющими проблему. Именно поэтому специалистами была проведена комплексная работа, которая уже сегодня дает результат в виде дополнительного финансового ресурса, необходимого для проведения капитальной пенсионной реформы.

Реформа, которая заключается не в уменьшении расходной части Пенсионного фонда, которой и сегодня не хватает на финансирование даже существующего мизерного пенсионного обеспечения, а в увеличении собственных поступлений Пенсионного фонда через привлечение большего количества участников пенсионной программы из числа трудоспособного населения.

Инф. Пресс-службы Министерства социальной политики Украины.