Этот день в истории: 15 августа

Предлагаем дайджест основных событий и дат 15 августа.
778 - в битве с басками в ущелье Ронсеваль погиб участник похода в Испанию франкский маркграф Роланд, ставший впоследствии героем эпоса ("Песнь о Роланде").
1274 - умер Робер де Сорбон, французский теолог, основатель богословского колледжа Сорбонна. С XVII века его именем стали называть Парижский университет.
1498 - в ходе своего третьего плавания Х. Колумб открыл Гренаду.
1519 - на месте индейской рыбацкой деревни основан город Панама.
1769 - родился Наполеон I, французский император.
1771 - родился Вальтер Скотт, шотландский писатель, поэт, историк, адвокат, основоположник жанра исторического романа.
1787 - родился А.Алябьев, композитор, пианист, дирижёр. Автор около 200 романсов, 7 опер, 20 музыкальных комедий, множества других музыкальных произведений.
1795 - во Франции введена новая валюта - франк.
1810 - в Париже воздвигнута Вандомская колонна в честь побед Наполеона.
1835 - получен патент на стиральную машину с вращающимся барабаном.
1848 - Уолдо Хэнчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовал зубоврачебное кресло.
1886 - родился Рамакришна, индийский религиозный лидер, мистик и проповедник.
1892 - родился Луи де Бройль, французский физик, лауреат Нобелевской премии "за открытие волновой природы электронов".
1918 - США и Советская Россия разорвали дипломатические отношения.
1935 - флаг со свастикой утверждён в качестве государственного флага Германии.
1944 - начало высадки американо-французских войск в Южной Франции.
1945 - Индонезия провозгласила себя независимым государством.
1947 - Индия разделена на два государства - Пакистан и Индийский Союз, то есть собственно Индию. Премьер-министром Индии стал Джавахарлал Неру.
1948 - после выборов в Национальное собрание провозглашена Республика Корея (Южная Корея) во главе с президентом Ли Сын Маном.
1953 - умер Людвиг Прандтль, немецкий механик и физик. Внёс существенный вклад в основы гидродинамики и разработал теорию пограничного слоя.
1971 - Президент США Ричард Никсон объявил о прекращении обеспечения доллара США золотом.
1972 - родился Бен Аффлек, американский киноактёр, режиссер
1975 - военный переворот в Бангладеш.
1990 - погиб в автокатастрофе Виктор Цой, советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы "Кино".
1992 - в Азербайджане введена новая валюта - манат.
2012 - умер Гарри Гаррисон, американский писатель-фантаст.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.