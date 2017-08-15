Этот день в истории: 15 августа

15.08.2017, 10:04

Предлагаем дайджест основных событий и дат 15 августа.

778 - в битве с басками в ущелье Ронсеваль погиб участник похода в Испанию франкский маркграф Роланд, ставший впоследствии героем эпоса ("Песнь о Роланде").

1274 - умер Робер де Сорбон, французский теолог, основатель богословского колледжа Сорбонна. С XVII века его именем стали называть Парижский университет.

1498 - в ходе своего третьего плавания Х. Колумб открыл Гренаду.

1519 - на месте индейской рыбацкой деревни основан город Панама.

1769 - родился Наполеон I, французский император.

1771 - родился Вальтер Скотт, шотландский писатель, поэт, историк, адвокат, основоположник жанра исторического романа.

1787 - родился А.Алябьев, композитор, пианист, дирижёр. Автор около 200 романсов, 7 опер, 20 музыкальных комедий, множества других музыкальных произведений.

1795 - во Франции введена новая валюта - франк.

1810 - в Париже воздвигнута Вандомская колонна в честь побед Наполеона.

1835 - получен патент на стиральную машину с вращающимся барабаном.

1848 - Уолдо Хэнчетт из города Сиракьюс (штат Нью-Йорк) запатентовал зубоврачебное кресло.

1886 - родился Рамакришна, индийский религиозный лидер, мистик и проповедник.

1892 - родился Луи де Бройль, французский физик, лауреат Нобелевской премии "за открытие волновой природы электронов".

1918 - США и Советская Россия разорвали дипломатические отношения.

1935 - флаг со свастикой утверждён в качестве государственного флага Германии.

1944 - начало высадки американо-французских войск в Южной Франции.

1945 - Индонезия провозгласила себя независимым государством.

1947 - Индия разделена на два государства - Пакистан и Индийский Союз, то есть собственно Индию. Премьер-министром Индии стал Джавахарлал Неру.

1948 - после выборов в Национальное собрание провозглашена Республика Корея (Южная Корея) во главе с президентом Ли Сын Маном.

1953 - умер Людвиг Прандтль, немецкий механик и физик. Внёс существенный вклад в основы гидродинамики и разработал теорию пограничного слоя.

1971 - Президент США Ричард Никсон объявил о прекращении обеспечения доллара США золотом.

1972 - родился Бен Аффлек, американский киноактёр, режиссер

1975 - военный переворот в Бангладеш.

1990 - погиб в автокатастрофе Виктор Цой, советский рок-музыкант, автор песен и художник. Основатель и лидер рок-группы "Кино".

1992 - в Азербайджане введена новая валюта - манат.

2012 - умер Гарри Гаррисон, американский писатель-фантаст.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.