Российские силовики заявили о задержании в оккупированном Крыму "агента СБУ"

15.08.2017, 11:02

Федеральная служба безопасности России во вторник заявила о задержании "агента СБУ", якобы готовившего диверсии в Крыму. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.

По заявлениям российских силовиков, задержанный - гражданин Украины Геннадий Геннадьевич Лимешко, уроженец Харьковской области, ранее проходивший службу в зоне ATO в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей ВСУ.

Как заявляют в ФСБ, 9 августа мужчина прибыл в Крым, где якобы должен был привести в негодное для эксплуатации состояние линии электропередач Судак - Новый Свет в целях прекращения (ограничения) подачи потребителям электрической энергии. Кроме того, в ФСБ считают, что задержанный планировал устроить лесной поджог в районе Судак - Рыбачье - Алушта. Среди других запланированных "диверсий" - создание условий для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак - Новый Свет.

"12 августа 2017 года Лимешко Г.Г. задержан сотрудниками органов федеральной службы безопасности при попытке повредить линию электропередач в районе трассы Судак - Новый Свет", - заявили в ФСБ.

По словам ФСБшников, у мужчины были обнаружены и изъяты две тротиловые шашки типа "200" с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередач) и цифровой фотоаппарат. Российские силовики возбудили уголовное дело.

Несколько дней назад в Крыму фигуранта дела "украинских диверсантов" приговорили к 1 году и 8 месяцам тюрьмы. До этого за выдуманные ФСБ теракты в оккупированном Крыму также были задержаны украинцы Евгений Панов и Андрей Захтей. Об этом сообщает УНИАН.