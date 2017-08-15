СБУ назвала провокацией задержание в Крыму "агента Украины"

15.08.2017, 16:57

В Киеве считают провокацией распространенную ФСБ России информацию о задержании в Крыму украинского агента, готовившего диверсии.

"Российская ФСБ прибегла к очередной провокации, сообщив о задержании в Крыму якобы "агента СБУ", - говорится в заявлении пресс-центра Службы безопасности Украины, распространенном во вторник, 15 августа.

"Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова", - указано в документе. В нем также отмечается, что ФСБ вновь пытается "обвинить Украину и ее правоохранительные органы в своих собственных бедах и проблемах в Крыму".

В Генеральном штабе вооруженных сил Украины (ВСУ) агентству "Интерфакс- Украина" сообщили, что проверяют информацию о задержании "агента СБУ" в Крыму. "Информация проверяется, мы ждем ответ на запросы", - заявили в управлении по связям с общественностью Генштаба ВСУ.

Ранее в тот же день ФСБ РФ заявила, что в Крыму предотвращены диверсии на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По информации российской спецслужбы, был задержан "агент Службы безопасности Украины", украинский гражданин Геннадий Лемешко.

Из видеосъемки, распространенной Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ, следует, что задержанный начал давать признательные показания и что у него изъяты граната, тротиловые шашки, пила, веревка и фотоаппарат. Районный суд в Симферополе арестовал его на два месяца. Об этом сообщает Deutsche Welle.