Заседание Оболонского суда по делу о государственной измене Януковича завершилось

15.08.2017, 17:15

Заседание Оболонского районного суда Киева по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича завершилось.

Коллегия суда допросила свидетеля обвинения экс-представителя Украины при ООН Юрия Сергеева.

Он дал показания, что письмо Януковича президенту России Владимиру Путину, где он призывает российского лидера ввести войска в Украину, является подлинным.

Следующее судебное заседание назначено на 10:00 17 августа.

Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебное производство по делу Януковича. Об этом сообщает УНИАН.