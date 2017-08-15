Логотип украинского "Евровидения-2017" победил на известном конкурсе дизайна

15.08.2017, 17:38

Символы конкурса "Евровидения", который проводился в Киеве, получили победу на известном конкурсе в сфере дизайна.

Так, лого и айдентика музыкальной первенства завоевали премию Best of the best в номинации Communication Design на конкурсе Red Dot Award. Это - один из самых именитых конкурсов промышленного и коммуникационного дизайна, пишет MMR.

В ходе мероприятия 24 эксперты оценивали более восьми тысяч креативных работ от агентств, дизайнеров и компаний из 50 стран. Лучшие работы в каждой категории получили награду Best of the Best.

Основой визуального образа логотипа и символики стало традиционное украинское намысто.

Слоганом "Евровидения-2017" была фраза Celebrate Diversity - Уважай многообразие! Работа по дизайнерскому оформлению была создана объединенной командой Banda Agency и дизайн-студии Republique. Об этом сообщает ТСН.ua.