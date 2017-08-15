"Газпром" поставил на оккупированный Донбасс 1,39 млрд кубов газа

15.08.2017, 17:46

"Нафтогаз Украины" опровергает данные "Газпрома" о поставках в Украину 1,39 млрд кубометров газа в первом полугодии 2017 г. Об этом "Нафтогаз" сообщил в Facebook.

В опубликованном отчете Газпрома за второй квартал 2017 г. содержится информация о поставке в Украину 1,39 млрд кубометров газа. "У кого-то "их там нет", а у Газпрома "он там есть". Уже 627 дней мы не покупаем газ у российского поставщика. Но компания считает, что нам газ ... продает", - заявили в "Нафтогазе".

"Интересно, что через месяц после того, как "Газпром" заявил о несанкционированных поставках газа на оккупированные территории, он впервые за 20 лет сменил международного аудитора на российского. Совпадение? Конечно. Теперь в отчетности можно найти поставленный на Донбасс миллиард кубометров газа", - добавили в компании.

"Газпром" продолжает оформлять поставки газа в оккупированные районы как экспорт в Украину. НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно заявляла, что поставки газа в Донбасс противоречат контракту, и компания не собирается их оплачивать.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2017 г. российский монополист поставил на оккупированную территорию Донбасса 1,1 млрд кубометров газа. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Читайте также

 
 
 