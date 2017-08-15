"Газпром" поставил на оккупированный Донбасс 1,39 млрд кубов газа

15.08.2017, 17:46

"Нафтогаз Украины" опровергает данные "Газпрома" о поставках в Украину 1,39 млрд кубометров газа в первом полугодии 2017 г. Об этом "Нафтогаз" сообщил в Facebook.

В опубликованном отчете Газпрома за второй квартал 2017 г. содержится информация о поставке в Украину 1,39 млрд кубометров газа. "У кого-то "их там нет", а у Газпрома "он там есть". Уже 627 дней мы не покупаем газ у российского поставщика. Но компания считает, что нам газ ... продает", - заявили в "Нафтогазе".

"Интересно, что через месяц после того, как "Газпром" заявил о несанкционированных поставках газа на оккупированные территории, он впервые за 20 лет сменил международного аудитора на российского. Совпадение? Конечно. Теперь в отчетности можно найти поставленный на Донбасс миллиард кубометров газа", - добавили в компании.

"Газпром" продолжает оформлять поставки газа в оккупированные районы как экспорт в Украину. НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно заявляла, что поставки газа в Донбасс противоречат контракту, и компания не собирается их оплачивать.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2017 г. российский монополист поставил на оккупированную территорию Донбасса 1,1 млрд кубометров газа. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.