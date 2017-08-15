В Киеве резко выросли доходы от оплаты парковки через смартфон

15.08.2017, 17:48

Поступления от платы за парковку через мобильные приложения в Киеве увеличились на 88%.

Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов, комментируя первые результаты перехода на безналичную форму оплаты парковки.

"За первые два дня внедрения безналичной оплаты, которая действует в столице с 10 августа, выручка, собранная за парковку транспортных средств через паркоматы и мобильные приложения, составила 17,5 тыс. грн. Из них 12,5 тыс. грн - денежные поступления от "мобильной" парковки. По сравнению с аналогичным периодом июля текущего года поступления, полученные через мобильные приложения, увеличились на 88%", - отметил Симонов.

С 10 августа за парковку столичные водители могут рассчитаться с помощью паркомата, sms или мобильного приложения.Также можно приобрести месячную карточку или парковочный талон. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.