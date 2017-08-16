Этот день в истории: 16 августа

Предлагаем дайджест основных событий и дат 16 августа.
980 - родился Ибн Сина (Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина), иранский философ, поэт, врач, музыкант.
1645 - родился Жан де Лабрюйер, французский писатель.
1804 - в Булонском лесу прошло первое награждение орденом Почётного легиона.
1812 - отечественная война 1812 года: Смоленское сражение.
1888 - родился Томас Эдвард Лоуренс (Лоуренс Аравийский), британский офицер и путешественник, считается военным героем как в Великобритании, так и в ряде арабских стран Ближнего Востока. Ему посвящён один из самых известных биографических фильмов в истории кино.
1893 - умер Жан Шарко, французский врач-психиатр, один из основоположников невропатологии и психотерапии.
1920 - родился Чарльз Буковски, американский литератор, поэт, прозаик и журналист.
1930 - создан первый звуковой цветной мультфильм.
1945 - в Москве между СССР и Польшей подписан договор о советско-польской границе, в основу которой была положена "линия Керзона", предложенная в 1919-1920 годах.
1949 - умерла Маргарет Митчелл, американская писательница.
1960 - Кипр провозглашён самостоятельным государством - Республикой Кипр.
1960 - основана Международная академия астронавтики.
1976 - вступила в силу Конвенция об установлении контроля над психотропными веществами.
1977 - умер Элвис Пресли, американский певец и актёр, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века.
1978 - Шри-Ланка провозгласила себя социалистической республикой.
1987 - умер Андрей Миронов, актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
1995 - большинство населения Бермудских островов на референдуме проголосовали против независимости и за сохранение статуса британской колонии.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.