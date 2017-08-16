Этот день в истории: 16 августа

16.08.2017, 10:26

Предлагаем дайджест основных событий и дат 16 августа.

980 - родился Ибн Сина (Абу Али Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина), иранский философ, поэт, врач, музыкант.

1645 - родился Жан де Лабрюйер, французский писатель.

1804 - в Булонском лесу прошло первое награждение орденом Почётного легиона.

1812 - отечественная война 1812 года: Смоленское сражение.

1888 - родился Томас Эдвард Лоуренс (Лоуренс Аравийский), британский офицер и путешественник, считается военным героем как в Великобритании, так и в ряде арабских стран Ближнего Востока. Ему посвящён один из самых известных биографических фильмов в истории кино.

1893 - умер Жан Шарко, французский врач-психиатр, один из основоположников невропатологии и психотерапии.

1920 - родился Чарльз Буковски, американский литератор, поэт, прозаик и журналист.

1930 - создан первый звуковой цветной мультфильм.

1945 - в Москве между СССР и Польшей подписан договор о советско-польской границе, в основу которой была положена "линия Керзона", предложенная в 1919-1920 годах.

1949 - умерла Маргарет Митчелл, американская писательница.

1960 - Кипр провозглашён самостоятельным государством - Республикой Кипр.

1960 - основана Международная академия астронавтики.

1976 - вступила в силу Конвенция об установлении контроля над психотропными веществами.

1977 - умер Элвис Пресли, американский певец и актёр, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века.

1978 - Шри-Ланка провозгласила себя социалистической республикой.

1987 - умер Андрей Миронов, актёр театра и кино, народный артист РСФСР.

1995 - большинство населения Бермудских островов на референдуме проголосовали против независимости и за сохранение статуса британской колонии.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.