Главе ЦПК Шабунину вручили подозрение

16.08.2017, 11:03

Главе Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину объявили о подозрении в Днепровском отделении полиции Киева.

Шабунина подозревают в "умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести" Всеволоду Филимоненко, который представляется журналистом. Главе ЦПК инкриминируют ст. 122 УК (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

В подозрении сказано, что 8 июня 2017 года возле Днепровского военкомата Киева Шабунин нанес один удар по лицу Филимоненко, что "повлекло длительное расстройство здоровья последнего в виде закрытой травмы лица".

Это правонарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

15 августа в ЦПК объяснили, почему дело против Шабунина считают сфабрикованным. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.