Суд разрешил заочное расследование против экс-начальника милиции Киева

16.08.2017, 17:47

Печерский райсуд дал разрешение на заочное расследование в отношении бывшего начальника ГУ МВД Украины в Киеве Валерия Коряка.

Об этом сообщает ГПУ. Так, 11 августа постановлением Печерского районного суда Киева ходатайство следователя удовлетворено и дано разрешение на осуществление специального досудебного расследования относительно Ковша.

Как напоминает ГПУ, он проходит по делу о похищении помощника покойного митрополита Владимира.

"Генеральной прокуратурой Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве о превышении служебных полномочий В.Януковичем, В. Захарченко и В. Коряк и другими лицами при незаконном лишении свободы личного помощника, ныне покойного Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (В. Сабодана) - А. Драбинко", - напоминает ГПУ.

В указанном производстве сообщено о подозрении Януковичу, Захарченко и Коряку и в суд направлены соответствующие ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования.

25 июля суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования относительно Захарченко. Рассмотрение ходатайства о Януковича продолжается. Об этом сообщает "Українська правда".