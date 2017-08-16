Китай снова стал крупнейшим держателем госдолга США

16.08.2017, 17:52

Китай вернул себе статус крупнейшего держателя госдолга США, обойдя по этому показателю Японию впервые с октября прошлого года, сообщает Сегодня.ua со ссылкой на результаты исследования американского Минфина.

В июне Китай приобрел US Treasuries на 44,3 миллиарда долларов, тогда как Япония продала эти активы на сумму 22,5 миллиарда долларов. В результате объем китайского портфеля американских долговых обязательств повысился до 1,15 триллиона долларов, японского - снизился до 1,09 триллиона долларов.

На третьем месте находится Ирландия с показателем 302,5 миллиарда долларов (+6,7 миллиарда долларов за месяц), далее следует Бразилия (269,7 миллиарда долларов, без изменения), Каймановы Острова (254 миллиардов долларов, снижение на 12,1 миллиарда долларов) и Швейцария (244,5 миллиарда долларов, рост на 5 миллиардов долларов).

В ТОП-10 держателей US Treasuries также входят Великобритания, Люксембург, Гонконг и Тайвань.

Также в Госдепартаменте США заявляли, что лимит государственного долга страны не будет повышаться до осени 2017 года. Сейчас госдолг США составляет приблизительно 19 триллиона долларов. Об этом сообщает УНИАН.