Уровень инфляции в еврозоне превзошел прогнозы

31.08.2017, 16:53

Потребительские цены в странах с единой европейской валютой выросли сильнее, чем ожидалось. Больше всего подорожали продукты, электроэнергия и съемное жилье.

Инфляция в еврозоне в августе 2017 года выросла сильнее, чем рассчитывали экономисты. По данным Евростата, опубликованным в четверг, 31 августа, цены оказались выше на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики же предсказывали 1,4% процента роста.

Сильнее всего по сравнению с прошлым годом подорожала электроэнергия (4%). Аренда жилья стала дороже на 1,6%, а на продукты питания теперь приходится тратить в среднем на 1,4% больше. Меньше всего инфляция затронула сферу промышленных товаров - там цены выросли всего на 0,5%.

Базовая инфляция, не затрагивающая электроэнергию и продукты питания, осталась на уровне 1,2%. Целевой ориентир Европейского центрального банка для общей инфляции, а также для базового подорожания, составляет 2%. Однако с учетом того, что этих показателей не удавалось достичь уже много лет, банк значительно смягчил свою денежную политику. Впрочем, президент банка Марио Драги (Mario Draghi) довольно уверенно заявил, что в обозримом будущем инфляция снова может достичь плановой отметки. Об этом сообщает Deutsche Welle.