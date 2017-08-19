Московская биржа прекратит торги гривней

19.08.2017, 11:27

Московская биржа прекратит торги валютной парой гривня - рубль с понедельника, 21 августа, сообщает пресс-центр биржи.

"С 21 августа на валютном рынке Московской биржи прекращаются торги парой украинская гривня - российский рубль", - говорится в сообщении.

В пресс-центре также сообщили о том, что приостановка торгов вызвана отсутствием интереса участников торгов к "данному инструменту".

В сентябре 2015 года наблюдательный совет российской Московской биржи одобрил стратегию выхода из активов в Украине. Московская биржа являлась акционером двух ведущих украинских фондовых площадок - Украинской биржи (УБ) и ПФТС.

Вопрос о выкупе у московского акционера его доли обострился в июне 2015 года, когда на фондовом рынке Украины вступил в силу "санкционный" закон, позволяющий лишать лицензий те компании, которые контролируются резидентами страны-агрессора (то есть России). В марте 2016 года Московская биржа завершила сделку по продаже акций Украинской биржи и полностью вышла из ее капитала. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".