В Киеве провели рейд против мошенников-парковщиков

16.08.2017, 17:55

Киевских водителей призывают ни в коем случае не давать деньги аферистам на парковках, поскольку они не имеют никаких полномочий.

Сегодня на парковочных площадках находятся лица, которые под разными предлогами пытаются получить деньги от водителей, сообщил во время рейда директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

"Они могут представляться как инспекторы. Однако настоящие инспекторы имеют другую униформу, камеры и другие функции. А упомянутые лица на парковках - мошенники, а их действия имеют признаки уголовного преступления", - отметил глава департамента.

Он призвал водителей "ни в коем случае не давать деньги аферистам на парковках и сообщать о фактах вымогательства в полицию, поскольку никто не имеет права брать наличные деньги".

Киев перешел на безналичную парковки с 10 августа. Вместо сбора денег с водителей парковщики будут обустраивать парковки и паркоматы, а также предоставлять разъяснения водителям. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".