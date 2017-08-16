ООН: 25% жителей оккупированного Донбасса нуждаются в продуктах

16.08.2017, 18:05

Примерно четверти жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины не хватает продуктов питания.

Об этом сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов. Согласно полученным данным, 800 тыс жителей Донецкой и Луганской областей испытывают дефицит продуктов питания, при этом 170 тыс из них остро нуждаются в продовольствии.

Особо сложная ситуация наблюдается в Донецкой области.

Как сообщают в ООН, даже на подконтрольных территориях за год вдвое увеличился процент людей, которые испытывают нехватку продуктов питания: с 7% до 15%.

3 августа 2017 года Международный комитет Красного креста направил на временно оккупированную территорию Луганской области грузовик с продуктами, средствами гигиены и комплектующими для водоснабжения. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.