Команда Второй лиги "Буковина" пропустит гостевой матч из-за финансовых трудностей

16.08.2017, 18:10

20 августа в Черновцах должен был состояться матч 7-го тура первенства Украины среди команд Второй лиги между "Буковиной" и командой "Полесье" (Житомир), однако, сегодня, 16 августа, в адрес черновицкого клуба поступило письмо от КП "ФК "Полесье", в котором сообщается о финансовых проблемах гостей, сообщает официальный сайт ФК "Буковина".

"Учредителем Коммунального предприятия "Футбольный клуб "Полесье" временно приостановлено финансирование, которое привело к неплатежеспособности Клуба и невозможности обеспечить проезд, проживание и питание футболистов к месту проведения игры", - говорится в письме.

Новая дата проведения матча "Буковина" (Черновцы) - "Полесье" (Житомир) станет известна позже.

В прошлом туре "Тернополь" не приехал на матч с "Полесьем", а вчера стало известно, что команда снялась с турнира Второй лиги из-за финансовых трудностей. Об этом сообщает УНИАН.