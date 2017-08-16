В Николаеве закрыли пляжи из-за холеры

16.08.2017, 18:21

Все пляжи Николаева закрыли после того, как в воде нашли возбудителя холеры.

Об этом заявил заместитель председателя Николаевской ОГА по социально- гуманитарным вопросам Виталий Киндратив, передает "112 Украина".

- В связи с выявлением возбудителя холеры на сегодня закрыты все пляжи по городу Николаеву. Мы увеличили количество точек, где проводится мониторинг воды. Пока случаев заболеваемости нет, - сказал Киндратив.

Он подчеркнул, что в городе принимаются срочные меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания.

По словам Киндратива, нельзя точно назвать сроки, за которые будет решен данный вопрос. Об этом сообщают "ICTV Факты".