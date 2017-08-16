Порошенко поручил за три дня опровергнуть "украинский след" в поставках ракет КНДР

Украина добровольно избавилась от ядерного оружия и не позволит усомниться в приверженности международным обязательствам.
Порошенко распорядился опровергнуть фейк-ньюз от New York Times за три дня ╘ Пресс-служба Президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко поручил провести тщательное и всестороннее расследование информации New York Times о том, что Украина может быть причастна к поставкам ракетных двигателей в КНДР.
"Какими бы абсурдными не выглядели обвинения Украины, как ответственные партнеры, мы должны внимательно проверить опубликованную изданием New York Times информацию о якобы поставки ракетных двигателей или соответствующих технологий Северной Корее", - написал он на своей странице в Facebook.
Информация о результатах расследования должна быть доложена президенту в течение трех дней.
"Убежден, что это позволит точно подтвердить надуманность предположений об "украинском следе" в северокорейской баллистической истории и, вероятно, локализовать настоящий источник и замысел этого безосновательного фейка", - добавил он.
14 августа издание The New York Times обнародовало мнение специалиста по ракетным вопросам Майкла Эллемана о том, что последние успехи КНДР в испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты "стали возможны благодаря покупкам мощных ракетных двигателей на черном рынке, вероятно, с украинского завода, имеющего исторические связи с российской ракетной программой".
Затем Эллеман заявил, что никогда не утверждал о причастности украинских властей к поставке ракетных двигателей в КНДР. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".