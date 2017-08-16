В СБУ опровергли фейк боевиков о задержании диверсантов в Донецке

16.08.2017, 18:32

В СБУ назвали фейковым сообщение боевиков о задержании в Донецке диверсионной группы, подготовленной Службой безопасности Украины.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Алена Гитлянская.

"Кремлевские марионетки так называемой МГБ ДНР решили не отставать от своих российских кураторов и сообщили о задержании в Донецке целой "диверсионной группы СБУ", - написала Гитлянская.

Она отметила, что СБУ "не имеет никакого отношения к фигурантам фейковых новостей российско-террористических группировок, которые создаются для запугивания населения временно оккупированных и аннексированных территорий нашей страны".

Ранее сегодня на сайтах ДНР появилось сообщение о том, что в Донецке боевики задержали "группу украинских диверсантов". Согласно сообщению, группа была создана сотрудниками контрразведки СБУ, ее лидером якобы является военнослужащий 8-го полка сил специальных операций ГУР Минобороны из Хмельницкого - Сугерей Олег Викторович, 1976 года рождения. Террористы утверждают, что целью диверсантов было уничтожение телевизионной вышки в Петровском районе Донецка.

12 августа на территории временно оккупированного Крыма пограничники из ФСБ задержали украинца. Ведомство оккупантов назначило мужчину "агентом СБУ" и обвинило его в "подготовке диверсий" на полуострове.

В СБУ задержание украинца и обвинения оккупантов против него назвали "вбросом очередной провокации".

В Минобороны сообщили, что Лимешко служил в ВСУ по контракту, но был уволен в мае этого года за служебную халатность. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.