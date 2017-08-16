МАУ задолжали 80 миллионов гривен аэропорту "Борисполь"

16.08.2017, 18:36

"Международные авиалинии Украины" задолжала международному аэропорту "Борисполь" 80 миллионов гривен.

Об этом сообщил первый заместитель генерального директора аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне.

"В 2014 году я принимал предприятие, когда основной задачей была поставлена ​​политика противостояние с базовым перевозчиком. Свой вклад в "укрепление" этой политики сделал каждый из бывших директоров, которые часто приходили на смену друг другу. В результате общая спорная сумма МАУ составляла около 300 млн грн", - отметил Дыхне.

Также он отметил, что в концу 2015 года МАУ выплатила "Борисполю" 220 млн грн, ведь аэропорту удалось "найти общий язык с руководством МАУ" еще до суда.

"Договориться по другим средствах не в судебной плоскости нам не удалось. Эти деньги в разной пропорции находятся либо в судах, либо ждут судебного регулирования", - добавил Дыхне.

Как сообщалось, министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" задолжала государственному бюджету 400 миллионов гривен.

Как известно, в июле 2015 году в интервью "Интерфакс-Украина" председатель наблюдательного совета "Международных авиалиний Украины" Арон Майберг признался, что украинский олигарх Игорь Коломойский является одним из конечных бенефициаров компании. Ранее официальной информации по этому поводу не было. Об этом сообщает "Українська правда".