Адвокат Януковича отказался представлять его в деле о госизмене

17.08.2017, 10:54

Оболонский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела по сути по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

В начале заседания адвокат Януковича Виталий Мешечек заявил об отказе представлять интересы подсудимого, против сложения ним полномочий возразили представители обвинения. Решение по ходатайству адвоката суд примет после перерыва.

На последнем заседании Мешечек заявил, что в Крыму российские войска выполняли миротворческую функцию. В качестве подтверждения своего мнения адвокат сослался на интервью Путина российским СМИ, которое было продемонстрировано в суде.

Сначала Мешечек в ходе заседания суда заявил, что в марте 2014 российские войска не вторглись на территорию Крыма, поскольку это вторжение отрицал Путин в своем интервью.

Адвокат также заявил, что со своим подзащитным Януковичем еще не разговаривал, поскольку не имел такой возможности, хотя необходимость согласовать действия и позиции присутствует.

15 августа суд объявил краткий перерыв после того, как заслушал показания бывшего постоянного представителя Украины при ООН Юрия Сергеева. В ходе допроса в суде бывший постоянный представитель Украины при ООН, в частности, заявил, что Россия использовала обращение Януковича к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой ввести войска в Украину для легитимизации агрессии России в Крыму в 2014 году.

Бывший президент Украины Виктор Янукович обвиняется в государственной измене, пособничестве ведению агрессивной войны, а также в пособничестве умышленным действиям с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Об этом сообщают "Факты и комментарии".