Суд продолжает рассматривать дело о госизмене Януковича

17.08.2017, 11:22

Оболонский районный суд Киева начал очередное заседание по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

В ходе сегодняшнего заседания суд продолжит исследовать доказательства, предоставленные прокуратурой.

Бывший постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев в ходе судебного заседания в Оболонском суде Киева во вторник, 15 августа, дал свидетельские показания по "делу Януковича".

Так, по словам Сергеева, обращение беглого экс-президента Виктора Януковича к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о "вводе войск" в Украину было зачитано представителем России в ООН Виталием Чуркиным на заседании Совета безопасности ООН 3 марта 2014 года. Также российская сторона предоставила данному документу статус официального.

Находясь в России, Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 статьи 111 (государственная измена), ч. 5 статьи 27, ч. 3 статьи 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 статьи 27, ч. 2 статьи 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".