НАБУ требует признать недействительными ряд сделок в ТЭКе

17.08.2017, 11:41

Суд постановил вернуть на счета Запорожьеоблэнерго более 40 млн грн, потерянных из-за коррупционной схемы на предприятии.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины на своей странице в Facebook. Сейчас НАБУ добивается признания недействительными ряда соглашений энергетических компаний.

"По инициативе Национального антикоррупционного бюро Украины суд принял решение, согласно которому на счета Запорожьеоблэнерго возвращено более 40 млн грн, потерянных вследствие существования на предприятии коррупционной схемы.

В стадии выполнения - ряд судебных решений, которые позволят вернуть государственным предприятиям топливно-энергетического комплекса еще почти 90 млн грн: 57 млн грн - Черкассыоблэнерго, 30 млн грн - Укргаздобыче, 1,4 млн грн - НАЭК Энергоатом", - сообщает НАБУ. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.