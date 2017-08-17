Гройсман: Оснований для повышения цены на газ нет, финансирование субсидий будет происходить в срок

17.08.2017, 13:21

Оснований для роста цены на газ для населения в Украине в данное время нет.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время специального селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов, которое проходит в Николаеве.

"Никаких оснований говорить об увеличении цены на газ для населения нет. Цены по решению Правительства увеличиваться не будут", - сказал Владимир Гройсман.

Он также сообщил, что вопрос финансирования субсидий в следующем отопительном сезоне решен - за счет внесения изменений в государственный бюджет и выделения 14,1 млрд грн на эти цели. Сейчас, сказал Владимир Гройсман, ведется работа по верификации расчетов, и до сентября все будет обеспечено на 100 процентов. "Надо также должным образом организовать работу на местах с целью защитить гражданина, который нуждается в поддержке", - подчеркнул Глава Правительства.

Особое внимание он обратил на важность выполнения проектов по энергоэффективности.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.