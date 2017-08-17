Гройсман о подготовке к отопительному сезону: У нас есть все возможности для своевременного завершения всех работ

17.08.2017, 13:33

Украина сегодня имеет все возможности для своевременной и качественной подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов, и полнота ответственности за проведение необходимых работ лежит на местных властях.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время специального селекторного совещания по вопросам подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов, которое проходит в Николаеве.

"Подготовка к отопительному сезону - сверхважная, и здесь многое зависит от работы местной. Ключевое требование - подготовиться вовремя, чтобы люди чувствовали в домах уют, тепло и бесперебойное предоставление услуг. Мы должны также обеспечить работу всех видов транспорта и содержание сети дорог, - сказал Глава Правительства. - У нас есть еще время для совершения подготовительных работ, но ответственность - на местных руководителях. Я вижу все возможности для качественной подготовки".

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.