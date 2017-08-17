Поляков в третий раз отказался надеть электронный браслет и сообщить место регистрации

17.08.2017, 13:38

Депутат Верховной Рады Максим Поляков (фракция "Народный фронт") в третий раз отказался надеть электронный браслет слежения

Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко. "Накануне он уже в третий раз отказался от браслета", - сказал прокурор.

По его словам, Поляков также сообщил, что больше не зарегистрирован в Умани Черкасской области. При этом Поляков не сообщил правоохранителям о новом месте своей регистрации.

Поляков уже дважды отказался позволить полиции надеть на себя электронный браслет.

Ранее суд избрал ему залог 304 тыс гривен и обязал носить электронный браслет в качестве меры пресечения. Также суд наложил арест на всю недвижимость, которой владеет депутат Верховной Рады Максим Поляков (Народный фронт), а также на автомобиль BMW, денежные средства и часы. Об этом сообщают "Українські Новини".