МИД выясняет ситуацию по депортации 21 украинца из Польши

17.08.2017, 13:53

На сайте пограничной службы Польши сообщается, что в течение минувших выходных польские пограничники задержали 21 гражданина Украины, которые нарушили правила пребывания в Польше и подлежат возвращению в Украину.

Министерство иностранных дел Украины выясняет ситуацию с возвращением 21 украинца из Польши из-за якобы нарушения правил пребывания в этой стране.

Как сообщил начальник управления консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, консул выясняет правовые основания, характер и обстоятельства дела.

По его словам, пока ситуация не ясна, поскольку речь идет об информации из сообщений в СМИ.

"У нас пока что нет подтверждения компетентных органов Польши о том, что в том или ином воеводстве столько-то граждан Украины выявлено, которые незаконно находились, скажем, вне пределов периода или отрезка времени, определенного их Шенгенской визой", - отметил Кирилич.

Также он добавил, что предстоит выяснить, было ли у них разрешение на работу, и по каким причинам они были задержаны.

"Это все пока медийно, официального подтверждения у нас нет", - еще раз подчеркнул Кирилич.

В то же время на сайте пограничной службы Польши сообщается, что в течение минувших выходных польские пограничники задержали 21 гражданина Украины, которые нарушили правила пребывания в Польше и подлежат возвращению в Украину.

В частности, 16 украинских граждан предъявили документы с правом на работу в Польше, тогда как цель пребывания при получении визы декларировали другую. Еще у пятерых украинцев истек срок пребывания в странах Шенгена. Об этом сообщает УНИАН.