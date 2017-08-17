Министр инфраструктуры Омелян нашел замену Ryanair в Турции

17.08.2017, 17:11

Представители турецкой авиационной индустрии провели закрытые переговоры с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном о планах экспансии на украинский рынок.

Об этом сообщает влиятельное брюссельское издание EUReporter.

Встреча состоялась во время отдыха украинского министра в Бодруме (Турция).

По данным издания, на встрече присутствовали: заместитель главы компании TAV airports - управляющей компании аэропорта Ататюрка Антонин Беериер, генеральный директор авиакомпании Atlas Global Орхан Джошкун, а также заместитель главы правления компании Turkish Airlines Билал Екши.

Как сообщается, со ссылкой на лиц, близких к одному из участников встречи, инициатором переговоров выступила украинская сторона.

Вероятно, обсуждались вопросы совместных проектов на территории Украины, в первую очередь - в сфере транспортной инфраструктуры, для реализации которых инвесторам необходимо опираться на поддержку профильного министерства. Среди других вопросов - содействие расширению присутствия на украинском авиарынке турецких авиаперевозчиков, в частности - Atlas Global, который должен стать своеобразной компенсацией в общественном мнении после провала переговоров с ирландским лоукостером Rayanair, а также перенаправления транзитных потоков в турецкий аэропорт Ататюрк.

Стамбульский аэропорт Ататюрка является третьим в Европе по количеству обслуживаемых пассажиров. Так, согласно обнародованным планам, до конца 2017 года он примет около 90 миллионов человек. Пассажиропоток в Борисполе составил 7 миллионов человек. Об этом сообщает Телеканал новин "24".