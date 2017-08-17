Суд отказался рассматривать апелляцию нардепа Розенблата об изменении меры пресечения

17.08.2017, 17:22

Апелляционный суд Киева не принял к рассмотрению апелляционную жалобу на меру пресечения народного депутата Борислава Розенблата.

"Судья единолично отказал в принятии жалобы к рассмотрению в связи с тем, что залог не оспаривается", - сказали в пресс-службе суда.

В суде уточнили, что Розенблат лично обращался с жалобой в апелляционный суд.

18 июля 2017 года Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство НАБУ по согласованию с САП об избрании народному депутату Бориславу Розенблату меры пресечения в виде залога и определил ее в сумме 7 млн грн.

Кроме того, суд обязал нардепа сдать паспорта и воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном производстве.

Суд также обязал Розенблата не отлучаться из Житомира и Киева без ведома следователей и носить электронное средство контроля.

19 июня 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро по подозрению в получении взятки задержали охранника внефракционного нардепа Борислава Розенблата. По версии следствия, 200 тысяч долларов предназначалась Розенблату и его коллеге по Раде Максиму Полякову за содействие в легализации добычи янтаря. Об этом сообщают "Факты и комментарии".