Суд отказался рассматривать апелляцию нардепа Розенблата об изменении меры пресечения

Апелляционный суд Киева не принял к рассмотрению апелляционную жалобу на меру пресечения народного депутата Борислава Розенблата.
"Судья единолично отказал в принятии жалобы к рассмотрению в связи с тем, что залог не оспаривается", - сказали в пресс-службе суда.
В суде уточнили, что Розенблат лично обращался с жалобой в апелляционный суд.
18 июля 2017 года Соломенский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство НАБУ по согласованию с САП об избрании народному депутату Бориславу Розенблату меры пресечения в виде залога и определил ее в сумме 7 млн грн.
Кроме того, суд обязал нардепа сдать паспорта и воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в уголовном производстве.
Суд также обязал Розенблата не отлучаться из Житомира и Киева без ведома следователей и носить электронное средство контроля.
19 июня 2017 года детективы Национального антикоррупционного бюро по подозрению в получении взятки задержали охранника внефракционного нардепа Борислава Розенблата. По версии следствия, 200 тысяч долларов предназначалась Розенблату и его коллеге по Раде Максиму Полякову за содействие в легализации добычи янтаря. Об этом сообщают "Факты и комментарии".