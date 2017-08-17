Государственная пограничная служба откажет Саакашвили в пересечении украинской границы

17.08.2017, 17:33

Государственная пограничная служба (ГПС) откажет Михеилу Саакашвили в пересечении украинской границы, если тот прибудет в пункт пропуска. Об этом сообщил спикер ДПС Олег Слободян, комментируя намерения Саакашвили вернуться в Украину.

"Если границу пересекает человек, у которого недействительный документ, то соответственно такой документ изымается, а такому человеку отказывают в пересечении границы", - сказал Слободян.

Он уточнил, что если прекращается гражданство Украины, то и паспорт соответствующего гражданина Украины теряет силу.

Накануне экс-глава Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что 10 сентября прибудет из Польши на границу Украины и через пункт пропуска "Краковец" (Львовская область) попытается въехать в Украину.

26 июля стало известно, что экс-президента Грузии и бывшего председателя Одесской ОГА лишили гражданства Украины. Государственная миграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, однако у Порошенко подтвердили это только на следующий день.

Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину. Об этом сообщает УНИАН.