Розенко сообщил, когда начнет действовать накопительная пенсионная система

17.08.2017, 17:40

Накопительная пенсионная система начнет действовать уже с 1 января 2019 года, сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Чиновник отметил, что затягивание этого процесса на очередной год, два или пять приведет к тому, что целое поколение пенсионеров в будущем снова будет обречено на бедность, и этого допускать нельзя.

По его словам, нельзя сказать, что только Международный финансовый фонд заставляет правительство проводить реформу. Правительство к этому побуждает то, что сегодня украинские пенсионеры остаются за чертой бедности.

12 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил сразу после принятия пенсионной реформы, которая призвана обеспечить осовременнивание пенсий и оздоровление Пенсионного фонда, перейти к подготовке введения накопительной пенсионной системы, предусматривающей прямую зависимость размера пенсии от доходов граждан в течение трудовой жизни.

Действующая на сегодняшний день солидарная система пенсионного обеспечения предусматривает, что с зарплаты каждого официально работающего человека идут отчисления в Пенсионный фонд, а человеку насчитывается пенсионный стаж. В свою очередь Пенсионный фонд за эти средства выплачивает пенсии пенсионерам.

В случае внедрения накопительной системы каждый украинец, который моложе 35 лет, будет самостоятельно отчислять часть своей зарплаты на накопительный счет. Воспользоваться средствами с этого счета можно будет только после выхода на пенсию. Такая форма будет обязательной для всех людей моложе 35 лет, а те, кто старше, смогут присоединиться к накопительной системе на добровольных началах. Об этом сообщает УНИАН.